Rekordan dönüldü: Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri rekor seviyeden geriledi.

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, toplam brüt rezervler 26 Temmuz haftasında 5,9 milyar dolar azalarak 148 milyar dolara ile bir önceki hafta gördüğü tarihi zirvesinden geriledi.

19 Temmuz haftasında Merkez'in rezervi 153,9 milyar dolar düzeyindeydi.

Net uluslararası rezervler de 5,9 milyar dolar azalarak 42,3 milyar dolara geriledi. Söz konusu haftada Merkez Bankası'nın nette 3,4 milyar dolar döviz satışı yaptığı hesaplanıyor.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER 19 MİLYAR DOLARA İNDİ

Bir önceki hafta 22,9 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 3,9 milyar dolar azalarak 19 milyar dolara geriledi.