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Rezervlerde yeni rekor! Merkez Bankası açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.07.2024 15:29
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri geçtiğimiz hafta 148,45 milyar dolar seviyesindeydi. Yeni haftada rezervler, 153,8 milyar dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı.

Rezervlerde yeni rekor! Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta yeniden artış kaydedildi.

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TCMB brüt Döviz rezervleri geçen hafta 153,8 miyar dolara yükseldi. Önceki verinin 148,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre brüt rezervler geçen hafta 153,8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta rezervler 148,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Net rezervler de 43,6 milyar dolardan 47,7 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler tarafında hızlı toparlanma dikkat çekti. 18 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 22,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
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