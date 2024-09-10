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Sanayi üretimde gerileme bu ay da devam etti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.09.2024 10:11
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Sanayi üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre hafif artarken, yıllık bazda düşüşünü sürdürdü.

Sanayi üretimde gerileme bu ay da devam etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 arttı, yıllık yüzde 3,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldı.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi
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