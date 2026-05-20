SGK'dan Kurban Bayramı kararı! Beyanname ve prim ödeme süreleri uzatıldı

SGK’dan işverenlere bayram öncesi süre uzatımı geldi. 2026/Nisan dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme ve ödeme süreleri yeniden düzenlendi.

SGK'den yapılan açıklamada, 2026 Nisan ayı dönemi muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin ve aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesine ilişkin son gün olan 26 Mayıs'ın Kurban Bayramı arifesine denk geldiği hatırlatıldı.

3 HAZİRAN'A UZATILDI

Açıklamada, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinin idari izin kabul edilmesi nedeniyle Türkiye genelinde 2026 nisan dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin sigorta bildirimlerine ilişkin kısmı ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresinin 3 Haziran Çarşamba günü sonuna kadar ve bu beyanname nedeniyle tahakkuk eden tutarların ödeme süresinin de 5 Haziran tarihine kadar uzatıldığı kaydedildi.

