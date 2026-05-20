Kurban Bayramı öncesi Eminönü'nde fahiş fiyat denetimi artırıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğinin arttığı Eminönü'nde bulunan esnaf ve Mısır Çarşısı denetimlerini sıkılaştırdı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kahveci, lokumcu ve kuruyemişçiler başta olmak üzere işletmelerde ürün fiyat etiketleri, kasa ve reyon fiyat uyumu ile fahiş fiyat uygulamalarına yönelik kontroller yapıldı.

Vatandaşların bayram öncesinde mağduriyet yaşamaması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde işletmelere fiyat etiketi yönetmeliğine ilişkin bilgilendirme de yapıldı.

Ekipler, ürün etiketlerinde yer alan fiyatlarla kasa fiyatlarını karşılaştırırken, eksik ya da mevzuata aykırı uygulamalara ilişkin tutanak tuttu. Ayrıca açık satılan ürünlerde daranın düşüp düşmediği de kontrol edildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerine devam ettiklerini belirterek vatandaşların bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için diğer illerde olduğu gibi İstanbul'da da başta alışveriş merkezleri olmak üzere çarşı-pazar, zincir mağazalar, zincir marketler, vatandaşların memleketlerine giderken alışveriş yaptıkları yol boyunca bulunan dinlenme tesisleri olmak üzere aynı anda denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Burada temel hedefin vatandaşların mağdur edilmemesini sağlamak olduğunu vurgulayan Menteşe, "O açıdan başta fiyat etiketlerini kontrol ediyoruz. Ürünün fahiş fiyatlı olup olmadığına bakıyoruz. Bugünkü fiyatlarla biz daha önceki fiyatları karşılaştırıp, aralarında makul bir artış olup olmadığını kontrol edeceğiz. Makul bir artış yoksa da bunları değerlendirip, bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na yönlendiriyoruz." dedi.

Menteşe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine bayram öncesi indirimli alışverişlerde özellikle indirimden önceki fiyatının da etiketin üzerinde yazılı olması lazım. Onların kontrolünü yapıyoruz. Vatandaşı yanıltıcı bir durum söz konusu ise onları kontrol edip, tutanağa bağlayıp, gerekli idari işlemleri uygulayacağız. Yaklaşık 14 Mayıs'tan beri bayram denetimlerimize yoğunlaştık. Bu bayrama kadar da denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz."

İsmail Menteşe, vatandaşların bu konularla ilgili bir sıkıntıyla karşılaştıklarında Ticaret Bakanlığı'nın dijital platformlarındaki Haksız Fiyat Artışı Sistemini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin CİMER Sistemini ve tüketici bilgilendirme sistemi olan ALO 175'i arayarak karşılaştıkları olumsuzlukları bildirilmesi durumunda kendilerinin de gereğini yapacağını ifade etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

