Son dakika | 2025 yılının ilk enflasyon rakamı! TÜİK açıkladı, Ocak ayında enflasyon 5,03 oldu

2025 Ocak ayı enflasyonu ne oldu? TÜİK her ayın 3'ünde saat 10.00'da milyonları ilgilendiren enflasyon verisini açıklamaya devam ediyor. Ocak ayının enflasyonunun açıklanması ile 2025'in ilk enflasyon verisi de paylaşılmış oldu. Peki Ocak ayında enflasyon ne kadar oldu? Milyonları ilgilendiren yılın ilk enflasyon verisi için gözler TÜİK'e çevrildi.

TÜİK'in Ocak ayı enflasyonunu açıklamadan önce birçok kuruluş Ocak ayı enflasyon anketlerini kamuoyu ile paylaştı. Peki hangi kuruluş 2025 Ocak ayı için enflasyonunu ne kadar olacağını tahmin etti? İşte yapılan anketler....

AA FİNANS

20 ekonomistin katılımı ile sonuçlanan AA Finans'in anketinde Ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 olmuştu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer almıştı.

Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülmüştü.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 olmuştu.

PİYASA KATILIMCILAR ANKETİ

Merkez Bankası tarafından yapılan ve kritik bir öneme sahip Piyasa Katılımcılar Anketi'ne ise 68 katılımcı yer aldı. PKA'ya göre ise Ocak ayı enflasyon verisi yüzde 4,07 olarak tahmin edilmişti. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise yüzde 25,38 olarak açıklanmıştı.

ENAG OCAK AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI!

ENAG ise TÜİK'ten önce Ocak ayı enflasyonu açıkladı. ENAG'ın açıkladığı enflasyona göre ise Ocak ayında yüzde 8,22 olarak gerçekleşirken; 12 aylık artış ise yüzde 81,01 olarak gerçekleşti.

Peki, TÜİK'in hesaplamalarına göre Ocak ayı enflasyon verisi ne oldu?



TÜİK OCAK AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verisi bugün kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, Ocak ayı enflasyon verisi yüzde 5,03 olurken yıllık enflasyon verisi 42,12 oldu. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM DE OLDU!

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu.