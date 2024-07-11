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SON DAKİKA: Dünya bu veriyi bekliyordu: ABD enflasyonu açıklandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.07.2024 15:38
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Son dakika haberi... Küresel piyasaların takip ettiği ABD'de enflasyon verileri belli oldu. ABD enflasyonu beklentinin altında kaldı.

SON DAKİKA: Dünya bu veriyi bekliyordu: ABD enflasyonu açıklandı

Altın, dolar, borsa... Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyonu belli oldu. ABD'de haziranda aylık enflasyon yüzde 0.1, yıllık enflasyon ise yüzde 3 ile beklentilerin altında geldi.

Piyasaların merakla beklediği ABD haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0.1 yıllık olarak ise yüzde 3 yükseldi.

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.2 ve yıllık enflasyonun ise yüzde 3.4 gelmesi yönündeydi.

Mayısta tüketici fiyatları sabit kalırken (yüzde 0) , yıllık olarak ise yüzde 3.3 yükselmişti.


Express
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Enflasyon Altın borsa dolar son dakika abd
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