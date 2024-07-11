SON DAKİKA: Dünya bu veriyi bekliyordu: ABD enflasyonu açıklandı

Altın, dolar, borsa... Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyonu belli oldu. ABD'de haziranda aylık enflasyon yüzde 0.1, yıllık enflasyon ise yüzde 3 ile beklentilerin altında geldi.

Piyasaların merakla beklediği ABD haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0.1 yıllık olarak ise yüzde 3 yükseldi.

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.2 ve yıllık enflasyonun ise yüzde 3.4 gelmesi yönündeydi.

Mayısta tüketici fiyatları sabit kalırken (yüzde 0) , yıllık olarak ise yüzde 3.3 yükselmişti.



