SON DAKİKA| İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, GSYH 2025 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,0 arttı. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 büyüyeceğini öngörmüştü.

2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise, yüzde 2,91 düzeyinde bulunuyor. Türkiye ekonomisi, 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,4; dördüncü çeyreğinde yüzde 3 büyüme kaydetmişti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ KATMA DEĞERİ

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 7,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 6,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 1,8, hizmetler yüzde 1,3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 0,5 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 0,3 arttı. Tarım sektörü yüzde 2,0, sanayi ise yüzde 1,8 azaldı.



HANE HALKI NİHAİ TÜKETİMİ ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %2,0 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %2,1 arttı.