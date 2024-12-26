SON DAKİKA| Merkez Bankası 9 aydır sabit bırakıyordu! Yılın son kararında TCMB'den ilk faiz indirimi geldi

Son Dakika haberi... Piyasalar heyecanla yılın son faiz kararını bekliyordu. Merkez Bankası bugün Para Politikası Kurulu'nu gerçekleştirdi. En son mart ayında sürpriz bir şekilde faizi yüzde 50'ye çıkaran Merkez Bankası, 9 aydır faizi sabit tutuyordu. Dünyadaki merkez bankalarının faiz indirimine gittiği bu dönemde TCMB'nin de artık faiz indirimine gitmesi için geri sayım başlamıştı.

PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINA KİLİTLENDİ

Kasım ayı PPK metninde faiz indirimine dair sinyaller veren Merkez Bankası'ndan bugün yurt içi piyasalar faiz indirimi için adım atmasını bekledi.

Her ay düzenlenen Para Politikası Kurulu'nda sıkı para politikasında emin adımların altını çizen Kurul, Kasım ayındaki karar metninde yumuşamaya yönelik ifadelere yer vermişti. Merkez Bankası Kasım ayında, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" sözlerini kullanmıştı.

TAHMİNLER NE YÖNDEYDİ?

Kurul'un Kasım ayı metninden Aralık ayında faiz indiriminin sinyalini alan ekonomistler ise Merkez Bankası'nın bu ay 150 baz puanlık indirime gideceğini tahmin etmişti.

AA ANKETİ

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını geçtiğimiz günlerde yayımladı. Ankette beklenti faizin yüzde 48,50'e düşürülmesi yönünde oldu.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılının son faiz kararını bugün açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası beklentiler üzerine faizi 250 baz puan indirerek yüzde 47,50'ye indirdi.

MERKEZ BANKASI'NIN PARA POLİTİKASI KURUL KARARI

"Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir. Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir.

Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır"