Son dakika: Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor!

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervinde yeni rekor seviye görüldü.Merkez'in toplam rezervleri 142 milyar 910 milyon dolardan 148 milyar 448 milyon dolara yükseldi.

Haftalık para ve banka istatistikleri verilerine göre. Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 148,5 milyar dolarla yeni zirveye çıktı. Önceki hafta brüt rezervler 142,9 milyar dolar olmuştu.

Merkez Bankası'nın altın rezervi 58,07 milyar dolardan 58,71 milyar dolara yükselirken, döviz rezervi 84,8 milyar dolardan 89,7 milyar dolara ulaştı.

