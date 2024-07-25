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SON DAKİKA: Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.07.2024 15:37
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Son dakika haberi.... Küresel piyasaların odaklandığı veri açıklandı. ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

SON DAKİKA: Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Son dakika: ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

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