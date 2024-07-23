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SON DAKİKA: TÜİK duyurdu: Tüketici güveni temmuzda azaldı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.07.2024 10:08
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Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıkladı. Temmuz ayında tüketici güveni bir önceki aya göre azaldı.

SON DAKİKA: TÜİK duyurdu: Tüketici güveni temmuzda azaldı!

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda, haziran ayına kıyasla yüzde 3,1 azaldı. Geçen ay 78,3 olan endeks, bu ay 75,9'a düştü.

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Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, haziranda 63,8 iken temmuzda yüzde 5,4 azalışla 60,4'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, haziranda 79,2 iken bu ay yüzde 4,2 azalarak 75,9 oldu.

Geçen ay 76,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 7 düşüşle bu ay 70,8 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise haziranda 94 iken temmuzda yüzde 2,6 artışla 96,5'e çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici Güven Endeksi tüik
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