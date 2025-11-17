FİNANS

Tarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 4 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,06, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 45,4 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 38,83 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,13, orman ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,35, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,84 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,75 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup, yüzde 137,84 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 28,84 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kaydedildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

tarım tüik
