FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Tarım ÜFE haziranda aylık bazda yüzde 18,82 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), haziranda bir önceki aya göre yüzde 18,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,31 artış gösterdi.

Tarım ÜFE haziranda aylık bazda yüzde 18,82 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 18,82, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 33,74, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 50,31 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 35,46 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 19,98, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,5, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,25 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,22, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 51,08 artış yaşanırken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,19 azalış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek gerçekleştiği alt grup yüzde 202,59 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 47,92 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler olarak kaydedildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ajet'ten 9 euro / dolar yurt dışı uçak bileti! O tarihe kadar geçerliAjet'ten 9 euro / dolar yurt dışı uçak bileti! O tarihe kadar geçerli
873 milyon 321 bin dolarlık halı satışı! En fazla gelir onda 'Dünyanın her yerinde ilgi görüyor'873 milyon 321 bin dolarlık halı satışı! En fazla gelir onda 'Dünyanın her yerinde ilgi görüyor'

Anahtar Kelimeler:
tarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır"

"Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır"

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Eleman bulamıyorlar 'Maaşı 150 bin TL! Doktoru, mühendisi geçti'

Eleman bulamıyorlar 'Maaşı 150 bin TL! Doktoru, mühendisi geçti'

Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! 'Çok masraf yaptık'

Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! 'Çok masraf yaptık'

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.