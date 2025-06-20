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Tarımsal girdi fiyat endeksi Nisan ayında yükseldi

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), nisanda yıllık bazda yüzde 30,12, aylık bazda yüzde 2,03 artış gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi Nisan ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks nisanda önceki aya kıyasla yüzde 2,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,12 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 34,54 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,13, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,45 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,65, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,98 yükseliş görüldü.

TARIM

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Nisanda yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 17,2 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 18,19 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 56,94 ile veteriner harcamaları, yüzde 42,14 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre bir alt grup değişim göstermezken, 8 alt grup daha düşük ve 2 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Nisanda bir önceki aya göre, değişim göstermeyen alt grup tohum ve dikim materyali oldu. Bu dönemde, artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,3 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 0,71 ile veteriner harcamaları olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 3,61 ile hayvan yemi, yüzde 3,59 ile makine bakım masrafları olarak hesaplandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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tarım tüik
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