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TCMB rezervlerinde 8 hafta sonra ilk! Geriledi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.07.2024 14:52
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste 8 haftalık yükselişine son verdi.

TCMB rezervlerinde 8 hafta sonra ilk! Geriledi

TCMB verilerine göre, 28 Haziran itibarıyla toplam rezervler 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 147 milyar 622 milyon dolardan, 142 milyar 910 milyon dolara indi.

Brüt rezervler 3 milyar 662 milyon dolar düşüşle 88 milyar 495 milyon dolardan 84 milyar 833 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 1 milyar 50 milyon dolar azaldı ve 59 milyar 127 milyon dolardan 58 milyar 77 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 44 milyar 849 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 5 milyar 452 milyon dolar azalarak 39 milyar 397 milyon dolara indi.

Express


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