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Temmuz ayında dış ticaret arttı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.09.2024 10:17
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Temmuz ayı dış ticaret endeksini açıkladı. TÜİK'in verisine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 oranında arttı. Ayrıca, yakıtta yüzde 0,7 azalırken; içecek ve tütünde yüzde 8,4 olarak bir artış gösterdi.

Temmuz ayında dış ticaret arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ihracat birim değer endeksini açıkladı. TÜİK'in verisine göre, endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %8,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,4 arttı, yakıtlarda %0,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,0 azaldı.

İHRACAT VE İTHALAT ARTTI!

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %1,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,5 arttı, yakıtlarda %4,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %15,2 arttı.

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,0 arttı, yakıtlarda %10,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,3 arttı.

GEÇEN SENEYE GÖRE DÜŞTÜ

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %17,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,5 azaldı, yakıtlarda %4,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Haziran ayında 153,4 iken 2024 Temmuz ayında %1,6 oranında azalarak 150,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Temmuz ayında 141,6 iken 2024 yılı Temmuz ayında %4,1 oranında artarak 147,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Haziran ayında 121,9 iken 2024 Temmuz ayında %3,9 oranında azalarak 117,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Temmuz ayında 143,1 iken 2024 yılı Temmuz ayında %13,2 oranında azalarak 124,2 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Temmuz ayında 90,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,9 puan azalarak, 2024 yılı Temmuz ayında 88,1 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dış ticaret tüik
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