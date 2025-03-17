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Ticaret Bakanlığı açıkladı! Ocak ve Şubat döneminde ihracat arttı

17.03.2025 09:42
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Ticaret Bakanlığı, ocak-şubat döneminde 10 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 34 ilde de ihracat artışı gerçekleştiğini bildirdi. Açıklanan verilere göre, İstanbul geçen ay 4 milyar 340 milyon dolarla en fazla ihracat yapan şehir oldu.

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Ocak ve Şubat döneminde ihracat arttı

Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, geçen ay 4 milyar 340 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı.
İstanbul'u, 2 milyar 667 milyon dolar ve yüzde 5,5 artışla Kocaeli, 1 milyar 875 milyon dolar ve yüzde 12,4 azalışla İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 909 milyon 895 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 427 milyon 560 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, 402 milyon 5 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

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Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 43 milyon 739 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 269 milyon 707 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 187 milyon 241 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 542 milyon 755 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 174 milyon 989 bin dolarla demir ve çelik, 145 milyon 837 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

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İLK ÜÇ İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

İstanbul'un ihracatında, 344 milyon 201 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 314 milyon 535 bin dolarla Almanya ve 299 milyon 827 bin dolarla ABD izledi. Kocaeli, en fazla ihracatı 248 milyon 911 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından 243 milyon 348 bin dolarla İngiltere ve 183 milyon 747 bin dolarla İtalya geldi.

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İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 174 milyon 878 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 173 milyon 761 bin dolarla İtalya ve 111 milyon 786 bin dolarla Hollanda takip etti. Buna göre, ocak-şubat döneminde 10 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 34 il de ihracatını artırdı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı İhracat
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