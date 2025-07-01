TİM İhracat Talep Endeksi mayısta 100,3 değerini aldı

TİM'den yapılan açıklamaya göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını, ihracat yapılan pazarlar üzerinden temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden "İhracat Talep Endeksi" mayısta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 0,2 arttı. Mayısta 100,3 olan endeks, uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretti.

Bu dönemde işsizlik ve iş güvenindeki gerilemelere karşın, tüketici güveni, sanayi üretimi ve enflasyon göstergelerindeki artış, talep endeksini uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen "TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi", mayısta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 1,4 yükseldi. TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi mayısta 100,9 değerini aldı.

Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı artış ve ihracat talep endeksinin uzun vade ortalamasının üzerine çıkması, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır