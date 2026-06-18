AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisiyle beraber netlik kazanacak. İlk 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,6 olarak gerçekleşmişti. Haziran enflasyonu yüzde 1 bile çıksa temmuzda emeklilere yüzde 18'e yakın bir zam gelmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak açıklanmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM GELDİ: 'ALTINDA OLMAYACAK'

Bir diğer merak edilen konu ise en düşük emekli maaşının ne olacağı. En düşük emekli maaşının artırılması için her seferinde Meclis'ten kanun çıkarılması gerekiyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti kaynakları, bu doğrultuda en düşük emekli aylığı alan yaklaşık 5 milyon emeklinin aylığının da artırılması için 3 Temmuz'dan sonra Meclis'te çalışma yapılacağını kaydetti. AK Parti kaynaklarına göre; en düşük emekli aylığının 23 bin 500 TL'nin altında olmayacağı aktarıldı. 6 aylık enflasyon oranı kesinleştikten sonra çıkarılacak yasa ile kök maaşı 23 bin 500 TL'nin altında kalacaklar için oluşacak farkın Hazine tarafından tamamlanacağı vurgulandı.

'SEYYANEN ZAM' DETAYI

AK Parti kurmaylarının "Ocak ayında en düşük emekli aylığına, SSK ve BAĞ-KUR’dan yüksek olduğu için memura yapılan zam kadar artış yapılmıştı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında yüzde 12,19 zam alırken, en düşük emekli aylığı alan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında, memura yapılan yüzde 18’in üzerindeki oranda artış gerçekleştirilmişti. Temmuz ayında enflasyon açıklandıktan sonra en düşük emekli aylığı bu defa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam oranında artırılacak. Çünkü Temmuzda memurlar ve memur emeklilerinin artışı bu defa düşük kalacak. Tahminlere göre altı aylık enflasyon yüzde 18 civarında çıkarsa en düşük emekli aylığına 3.500-3.600 TL civarında zam yapılacak. Bunun dışında seyyanen bir zam ise şu anda düşünülmüyor" dediği aktarıldı.

Diğer yandan, hem emekli aylıklarının da artırılacağı torba yasa, 12'inci yargı paketi ve öğrenci affını öngören düzenlemelerin çıkarılması için TBMM'nin temmuz ayında da çalışacağı belirtildi. Anayasa ve iç tüzük gereği Meclis Genel Kurulu'nun aksi bir karar alınmadıkça 1 Temmuz'da tatile girdiği, ancak önceki gün AK Parti tarafından verilen önerge ile Meclis'in 1 Temmuz'dan sonra da çalışmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Alınan karara göre 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36'ncı NATO Zirvesi sebebiyle TBMM Genel Kurulu'nun 7, 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde çalışmayacağı, 14 Temmuz'da toplanacak Meclis Genel Kurulunda en düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili kanunun öncelikli olarak görüşüleceği, ardından da diğer gündem maddelerinin ele alınacağı kaydedildi. Meclis'in temmuz sonuna kadar aralıksız çalışmasının beklendiği aktarıldı.