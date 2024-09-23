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TÜİK açıkladı: 211 bini aşkın araç trafiğe kaydedildi!

23.09.2024 12:09
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, 211 bin 389 taşıtın trafiğe kaydının yapıldı ve ay sonu itibarıyla trafikte kayıtlı taşıt sayısının 30 milyon 469 bin 319 olduğu belirtildi.

TÜİK açıkladı: 211 bini aşkın araç trafiğe kaydedildi!

TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ağustos ayında 211 bin 389 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 66 bin 210 oldu.

DAHA ÇOK MOTOSİKLET KAYDEDİLDİ

Taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos sonu itibarıyla trafikte kayıtlı toplam taşıt sayısı 30 milyon 469 bin 319 oldu. Taşıtların, yüzde 52,2'sini otomobil, yüzde 19,3'ünü motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıt olarak belirlendi.

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BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE KAYIT SAYISI AZALDI!

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, yüzde 23,6 azaldı. Bir önceki aya göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 27,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 20 artarken otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste yüzde 10,9 ve motosiklette yüzde 10,9 azaldı.
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise 10,2 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 55,6, otobüste yüzde 32,4, minibüste yüzde 28,7, motosiklette yüzde 5,7 artarken otomobilde yüzde 26,2, kamyonette yüzde 26,2, traktörde yüzde 13,1 ve kamyonda yüzde 3,5 azaldı.

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935 BİN 945 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında 893 bin 913 aracın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 65,6'sını otomobil, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 12,7'sini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

1 MİLYONU AŞKIN ARAÇ KAYDEDİLDİ

Ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 artarak 1 milyon 749 bin 5 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 2 azalarak 19 bin 624 adet oldu. Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 729 bin 381 adet artış gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 64,1'i benzin, yüzde 13,9'u hibrit, yüzde 12,6'sı dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı araçlardan oluştu. Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 adet otomobilin ise yüzde 34,7'si dizel, yüzde 32,4'ü LPG, yüzde 29,9'u benzin, yüzde 2'si hibrit ve yüzde 0,9'u elektrikli araçlardan oluştu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.
(DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil tüik
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