FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. TÜİK açıkladı: Dış ticaret endeksi yükseldi

TÜİK açıkladı: Dış ticaret endeksi yükseldi

13.01.2025 10:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3; ithalat birim değer endeksi yüzde 3,3 arttı.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 yükseldi. Endeks, Kasım 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 artarken yakıtlarda yüzde 10,1 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 artarken yakıtlarda yüzde 1,6 azalış gösterdi.

MİKTAR ENDEKSİ

İhracat miktar endeksi Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azaldı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,7, yakıtlarda yüzde 16,3 gerilerken imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 artış kaydetti.
İthalat miktar endeksi Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 0,4 azaldı. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,7 azalırken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1, yakıtlarda yüzde 10,6 arttı.

ihracat

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Ekim 2024'te 146 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,5 artarak aynı yılın kasım ayında 151,2 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2023'te 156,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,2 azalışla 156,6 değerini aldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, geçen yılın ekim ayında 125,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,9 artışla Kasım 2024'te 126,2 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2023'te 122,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,7 artışla geçen yıl kasımda 125,5 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Kasım 2023'te 86,5 olan dış ticaret haddi, 1,6 puan düşüşle Kasım 2024'te 84,9 oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Dış ticaret tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

81 ilde başlayacak! Bedel iade olup biriktikçe hesaplara gönderiliyor

81 ilde başlayacak! Bedel iade olup biriktikçe hesaplara gönderiliyor

Kabinede büyük değişim gündemde!

Kabinede büyük değişim gündemde!

'150 bin TL maaşı var' Çalışan bulunamıyor ama gözde meslekler!

'150 bin TL maaşı var' Çalışan bulunamıyor ama gözde meslekler!

Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı

Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı

Bankalar müşterilerine ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar müşterilerine ne kadar promosyon veriyor?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.