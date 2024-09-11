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TÜİK açıkladı: Geçen seneye göre sektörlerin kazancında artış var!

11.09.2024 10:19
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Temmuz ayı ciro endeksleri verisini açıkladı. TÜİK'in verisine göre, 2024 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 39,8 arttı.

TÜİK açıkladı: Geçen seneye göre sektörlerin kazancında artış var!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 39,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 27,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 58,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 56,1 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK OLARAK AZALDI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 0,4 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,3 azaldı.
(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sanayi tüik
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