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TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde gerileme devam etti!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.11.2024 10:37
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TÜİK eylül ayı sanayi üretimi endeksini açıkladı. Buna göre, Sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1,6; yıllık bazda ise, yüzde 2,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde gerileme devam etti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı sanayi üretimi endeksini kamuoyuna duyurdu. Buna göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.

TAŞ VE MADENCİLİK ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi Üretim Endeksi tüik
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