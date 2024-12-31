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TÜİK açıkladı: Turizm amaçlı tüketim 2 trilyonu aştı

31.12.2024 10:46
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Türkiye İstatistik Kurumu, "Turizm Uydu Hesabı 2023" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri geçen yıl 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin lira oldu.

TÜİK açıkladı: Turizm amaçlı tüketim 2 trilyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu, "Turizm Uydu Hesabı 2023" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede turizm amaçlı toplam tüketim değeri geçen yıl 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin lira oldu. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arzdaki payı yüzde 3,7 olarak hesaplandı.
Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2023'te 1 trilyon 117 milyar 479 milyon 795 bin lira olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 4,7 oldu.

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TURİZM ÖN PLANDA

Seyahat acenteleri hizmetleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Konaklama hizmetlerinin yüzde 98,8'i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 59,3'ü, kültürel hizmetlerin yüzde 45,4'ü turizm amaçlı gerçekleştirildi.
Doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 998 bin kişiye çıktı. Turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 3,2 olarak hesaplandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
tüik
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