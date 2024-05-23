TÜİK açıkladı: Yapı ruhsatı verilen yüz ölçümü yüzde 33,4 arttı

TÜİK, birinci çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9, daire sayısı yüzde 35,5 ve yüz ölçümü yüzde 33,4 arttı. Belediyeler tarafından birinci çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 36,1 milyon metrekareyken; bunun 18,5 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre, en yüksek yüz ölçümü payına 23,3 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,6 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

İSKAN VERİLEN BİNALARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 45,3 ARTTI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından iskan verilen bina sayısı yüzde 41,2, daire sayısı yüzde 38,5 ve yüz ölçümü yüzde 45,3 arttı. Birinci çeyrekte iskan verilen binaların toplam yüz ölçümü 36,7 milyon metrekareyken; bunun 19,9 milyon metrekaresi konut, 8,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. İskan verilen binaların kullanma amacına göre, en yüksek yüz ölçümü payına 25,2 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon metrekare ile 1 daireli binalar izledi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

