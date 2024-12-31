TÜİK duyurdu: Dış ticaret açığı 7 milyar olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 düşüşle 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 yükselişle 29 milyar 409 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 7 milyar 459 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2023'te yüzde 79,4 iken geçen ay yüzde 74,9'a geriledi.

YÜZDE 26,8 AZALDI

Ocak-kasım döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 238 milyar 462 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 6,3 azalarak 311 milyar 798 milyon dolar oldu.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 26,8 azalışla 100 milyar 240 milyon dolardan 73 milyar 336 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2023 döneminde yüzde 69,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76,5'e yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda yüzde 0,1 artarak 20 milyar 764 milyon dolardan 20 milyar 788 milyon dolara yükseldi. Kasımda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1 artışla 21 milyar 708 milyon dolardan 21 milyar 933 milyon dolara ulaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, kasımda 1 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 0,6 yükselerek 42 milyar 720 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,8 olarak hesaplandı.

İhracatta kasımda imalat sanayisinin payı yüzde 93,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu.

Ocak-kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta kasımda ara mallarının payı yüzde 68,5, tüketim mallarının payı yüzde 17,3 ve sermaye mallarının payı yüzde 13,9 olarak hesaplandı.

İthalatta, ocak-kasım döneminde ara mallarının payı yüzde 69,3, tüketim mallarının payı yüzde 15,7 ve sermaye mallarının payı yüzde 14,8 oldu.

RUSYA İTHALATTA İLK SIRADA

Kasımda ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 682 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 470 milyon dolarla ABD, 1 milyar 390 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 213 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 87 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde de ihracatta ilk sırayı 18 milyar 793 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 14 milyar 851 milyon dolarla ABD, 13 milyar 878 milyon dolarla Birleşik Krallık, 11 milyar 844 milyon dolarla Irak ve 11 milyar 749 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ine tekabül etti.

Kasımda ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya'dan yapılan ithalat tutarı 3 milyar 979 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 628 milyon dolarla Çin, 2 milyar 300 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 968 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 337 milyon dolarla İsviçre takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,4'ünü oluşturdu.

Ocak-kasım dönemindeki ithalatta da ilk sırada 41 milyar 51 milyon dolarla Çin yer buldu. Bu ülkeyi 39 milyar 480 milyon dolarla Rusya, 24 milyar 487 milyon dolarla Almanya, 17 milyar 553 milyon dolarla İtalya, 14 milyar 840 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44'1'i olarak hesaplandı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİNİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,6

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, kasımda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 0,3, ithalat yüzde 2,7 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise kasımda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,9 azalırken, ithalat ise yüzde 6,3 arttı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Kasımda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2'yi, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'i buldu.

Kasımda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,6 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,5 olarak kaydedildi.

Ocak-kasım döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 11,1 olarak kayıtlara geçti.

ÖZEL TİCARET SİSTEM VERİLERİ

Özel Ticaret Sistemi'ne göre kasımda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 azalarak 20 milyar 596 milyon dolar, ithalat yüzde 3,6 artarak 28 milyar 457 milyon dolar oldu.

Kasımda dış ticaret açığı yüzde 20,8 artarak 6 milyar 509 milyon dolardan 7 milyar 861 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2023'te yüzde 76,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,4'e gerildi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 artarak 216 milyar 386 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 290 milyar 994 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 25,5 azalarak 100 milyar 208 milyon dolardan 74 milyar 608 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2023 döneminde yüzde 67,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,4'e yükseldi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır