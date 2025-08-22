FİNANS

TÜİK duyurdu: İş gücü girdi endeksleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,9 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,2 azalırken inşaat sektöründe yüzde 6,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,2 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 0,6 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,7 gerilerken inşaat sektöründe yüzde 2,6, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,7 düşerken inşaat sektöründe yüzde 4,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,3 artış kaydetti.

ÇEYREKLİK BAZDA AZALDI

Çalışılan saat endeksi, çeyreklik bazda ise yüzde 2,7 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,3, inşaat sektöründe yüzde 2,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 geriledi.

Brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 44,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 38,3, inşaat sektöründe yüzde 47,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,8 yükseldi.

BRÜT ÜCRET ARTTI

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 10,8 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayi sektöründe yüzde 9,9, inşaat sektöründe yüzde 12,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,3 artış görüldü.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,3 arttı. Söz konusu endeks, çeyreklik bazda da yüzde 13,9 yükseldi.

Saatlik kazanç endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,4, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 13,9 artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 48,7, çeyreklik bazda da yüzde 13,9 yükseldi.
