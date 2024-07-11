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TÜİK duyurdu: Yıllık ticaret satış hacmi azaldı, perakende satış hacmi arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.07.2024 11:31
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında yıllık ticaret satış hacminin yüzde 3,8 azaldığını, perakende satış hacminin yüzde 5,8 arttığını açıkladı.

TÜİK duyurdu: Yıllık ticaret satış hacmi azaldı, perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2024 dönemine ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ticaret satış hacmi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 18 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,8 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ MAYISTA AZALDI

Ticaret satış hacmi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 azaldı.

(DHA)

Express
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Anahtar Kelimeler:
ticaret tüik
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