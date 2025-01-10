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TÜİK inşaat maliyet endeksini açıkladı! 2023'e göre yüzde 35 arttı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.01.2025 10:47
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayının inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,04 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,93 arttı.

TÜİK inşaat maliyet endeksini açıkladı! 2023'e göre yüzde 35 arttı

TÜİK, 2024 Kasım ayının inşaat malityet endeksini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,25 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,93 arttı.

İNŞAAT MALİYETLERİ ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,16 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,41 arttı, işçilik endeksi yüzde 53,99 arttı.

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BİNA DIŞI İNŞAATIN MALİYETİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,35 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,26 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,55 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 58,40 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat tüik
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