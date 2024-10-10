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TÜİK işsizlik verilerini açıkladı! Genç nüfusta artış görüldü!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.10.2024 10:11
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Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK işsizlik verilerini açıkladı! Genç nüfusta artış görüldü!

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayının işsizlik verilerini açıkladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49 OLDU!

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

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GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ARTTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 3,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SAATİ UZADI

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

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işsizlik tüik
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