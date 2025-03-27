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TÜİK Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! 12,5 yılın en düşük seviyesinde...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.03.2025 10:13
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Şubat 2025'te bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7 iken kadınlarda %11,0 olarak tahmin edildi.

TÜİK Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! 12,5 yılın en düşük seviyesinde...

TÜİK Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, 5 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

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MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak %53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,9 oldu.

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GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI NE KADAR OLDU?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

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ÇALIŞMA SÜRESİ 43,4 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 43,4 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 28,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde19,5 olarak tahmin edildi.

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik tüik
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