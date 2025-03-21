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Tüketici güven endeksi artıyor, son iki yılın en yüksek seviyesinde!

21.03.2025 12:18
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 4,6 artışla 85,9 oldu.

Tüketici güven endeksi artıyor, son iki yılın en yüksek seviyesinde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi şubatta 82,1 iken bu ay yüzde 4,6 artışla 85,9'a çıktı.

Söz konusu endeks böylece Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece endeks 22 ayın en yüksek seviyesine geldi. Söz konusu dönemde endeks 91,1 olarak kayıtlara geçmişti.

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Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 65,6 iken martta yüzde 8,2 artışla 70,9'a yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 83,1 iken bu ay yüzde 2 artarak 84,7 oldu.

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Geçen ay 79,3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 6,7 yükselişle martta 84,6'ya ulaştı.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 100,3 iken bu ay yüzde 2,8 artışla 103,2 olarak hesaplandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici Güven Endeksi tüik
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