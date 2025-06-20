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Tüketici güven endeksi yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,1 oldu.

Tüketici güven endeksi yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayısta 84,8 iken bu ay yüzde 0,3 artışla 85,1 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,4 artarak 69,1'den 69,3'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi mayısta 85,3 iken bu ay yüzde 0,6 artış kaydederek 85,8'e yükseldi.

Geçen ay 82,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,3 yükselişe bu ay 82,4 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 102,5 iken bu ay yüzde 0,1 artışla 102,6'ya çıktı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Tüketici Güven Endeksi tüik
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