FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

TÜRK-İŞ Aralık ayının açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!

Türk-İş Konfederasyonu tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına göre açlık sınırı 30 bin 143 TL'ye yükseldi. Gıda enflasyonu Aralık'ta aylık yüzde 1,06, yıllık yüzde 40,15'e geriledi. Gıda enflasyonu önceki ay aylık yüzde 4,98, yıllık yüzde 40,24 olmuştu.

TÜRK-İŞ Aralık ayının açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
Ezgi Sivritepe

Türk-İş Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan araştırmanın 2025 Aralık ayı sonucu yayımlandı.

Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 30 bin 143 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 98 bin 188 TL oldu.

TÜRK-İŞ Aralık ayının açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! 1

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti aylık 39 bin 123 TL’ye yükseldi.

Açıklamada, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğu ve yılın ilk ayında asgari ücret açlık sınırının altında kaldığı hatırlatıldı.

TÜRK-İŞ Aralık ayının açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! 2

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,06 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 42,97, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,15 oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi
Piyasalarda gün ortası (30 Aralık 2025)Piyasalarda gün ortası (30 Aralık 2025)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
açlık sınırı türk iş yoksulluk sınırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir neden yayınlanmadı? Yayın akışından çıktı

Uzak Şehir neden yayınlanmadı? Yayın akışından çıktı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.