TÜRK-İŞ Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!

Enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen TÜRK-İŞ'in her ay düzenli olarak paylaştığı açlık ve yoksulluk sınırı Şubat ayı için belli oldu. Buna göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 5,39'luk artış görerek 23 bin 323 TL’ye çıktı. Veriler Şubat'ta gıda enflasyonunun yıllık olarak yüzde 43,47 olduğunu gösterdi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 75 bin 973 TL’ye yükseldi.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ BELLİ OLDU

TÜRK-İŞ'in verilerine göre bekar bir çalışanın yaşamam maliyeti de belli oldu. Buna göre, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 30 bin 206 TL ’ye çıktı.

TÜRK-İŞ verilerin ışığında şu şekilde bir açıklamada bulundu:



"Dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim koşulları bozulmaya devam etmektedir. Çalışanların satın alma gücü her geçen gün gerilemekte ve bu nedenle çalışanlar gıda harcamalarında bile tasarruf yapmak zorunda kalmaktadır. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken harcama tutarı net asgari ücretin üzerindedir. Ülkemizde insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilme imkânı çoğu ücretli çalışan için mümkün olmamaktadır. Toplumun çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışanlar ve emekliler için zorunlu harcama ile elde edilen gelir arasındaki fark giderilmeli ve geçim şartları iyileştirilmelidir"