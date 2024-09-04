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Türk Lirası için Mart ayından bu yana ilk! TL'nin reel değeri düştü

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.09.2024 14:54
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Türk Lirası reel döviz kuru endeksi beş ay sonra ilk kez düşüş gösterdi. Ağustos ayında TÜFE bazında 62,34 puan olarak hesaplandı ve düşüş yüzde 1 oldu.

Türk Lirası için Mart ayından bu yana ilk! TL'nin reel değeri düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi ağustos ayında TÜFE bazında 62,34 puan olarak hesaplandı. Böylece mart ayından bu yana ilk kez reel kurda düşüş yaşandı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi temmuz ayında 62,90 puandan 62,97 puana revize edildi.

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ÜFE BAZLI REEL EFEKTİF DÖVİZ KURUNDA YÜZDE 2,1 DÜŞÜŞ

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ağustos ayında yüzde 2,1 düşüşle 92,75 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 94,69 puanda revize edilmeden bırakıldı.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 20,92 puandan 50,61 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 72,52 puandan 71,52 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
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