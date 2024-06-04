Türk Lirası'nda yıllar sonra ilk! En son Eylül 2021'de bu seviyeler görülmüştü

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, Mayıs ayında yüzde 2,8 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs ayında TÜFE bazında 61,46 puan olarak hesaplandı. Böylece 3 yılın zirvesi görüldü.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Nisan ayında 59,77 puandan 59,81 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs ayında yüzde 1,2 artışla 93,66 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 91,64 puandan 92,56 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 48,23 puandan 49,57 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 69,07 puandan 70,96 puana geldi.

REEL EFEKTİF KURU NEDİR?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.

