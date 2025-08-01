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Türkiye Avrupa'da birinci! Hollanda, Almanya, Romanya... Hepsini solladık, 2008'den beri değişti ama...

Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında en uzun haftalık çalışma süresine sahip ülke oldu. AB genelinde ise haftalık ortalama çalışma süresi 36 saat olurken Türkiye 43,1 saat ile Avrupa'nın birincisi oldu.

Türkiye Avrupa'da birinci! Hollanda, Almanya, Romanya... Hepsini solladık, 2008'den beri değişti ama...
Ezgi Sivritepe

Esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma gibi modern çalışma koşulları oluşturulmaya çalışılsa da Türkiye Avrupa'nın en çok çalışan ülkesi oldu. Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, Türkiye, 2024 yılı itibarıyla Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkeler arasında en uzun çalışma süresine sahip ülke.

Türkiye Avrupa da birinci! Hollanda, Almanya, Romanya... Hepsini solladık, 2008 den beri değişti ama... 1

NE KADAR ÇALIŞIYORUZ?

Türkiye’de çalışanlar haftada ortalama 43,1 saat çalışırken, AB genelindeki çalışma süresi 36 saate kadar düşüyor. 20-64 yaş aralığındaki çalışanlar Avrupa'da haftada ortalama 36 saat çalışırken, Türkiye’de bu süre çok daha uzun.

Türkiye Avrupa da birinci! Hollanda, Almanya, Romanya... Hepsini solladık, 2008 den beri değişti ama... 2

TÜRKİYE AVRUPA'DA BİRİNCİ OLDU!

Yarı zamanlı çalışanlar hariç tutulduğunda, AB ülkelerindeki tam zamanlı çalışanların haftalık ortalama çalışma süresi 38,8 saat olarak hesaplanırken, Türkiye’de bu süre 46,2 saati buluyor. Bu oranla Türkiye, tam zamanlı çalışanlar arasında Avrupa genelinde birinci sırada yer alıyor. Türkiye’yi 42,3 saatle Sırbistan takip ediyor.

Türkiye Avrupa da birinci! Hollanda, Almanya, Romanya... Hepsini solladık, 2008 den beri değişti ama... 3

EN AZ ÇALIŞAN ÜLKE: HOLLANDA

AB ülkeleri arasında en az çalışan ülke Hollanda oldu. Hollanda’da haftalık çalışma süresi sadece 32,1 saat olarak ölçüldü. Hollanda’yı, 33,9 saatle Avusturya, Almanya ve Danimarka takip etti. Bu ülkelerdeki düşük çalışma süreleri, yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışma politikalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Avrupa da birinci! Hollanda, Almanya, Romanya... Hepsini solladık, 2008 den beri değişti ama... 4

2008 YILINDA DAHA YÜKSEKTİ

AB ülkeleri içinde en uzun haftalık çalışma süresi ise 39,8 saat ile Yunanistan’da görüldü. Yunanistan’ı, 39 saatle Bulgaristan, 38,9 saatle Romanya izledi. Türkiye, 45 saatin üzerinde çalışanların oranı açısından da AB genelinin çok üzerinde bir orana sahip. Türkiye’de haftalık 45 saat ve üzerinde çalışanların oranı çalışanların yarısından fazlasını kapsıyor. AB genelinde ise bu oran ortalama olarak yüzde 10 civarında kalıyor.
Türkiye Avrupa da birinci! Hollanda, Almanya, Romanya... Hepsini solladık, 2008 den beri değişti ama... 5

Türkiye’deki haftalık çalışma süresi, 2008 yılında 52,9 saat seviyesindeydi. O tarihten bu yana, Avrupa’daki eğilimlere paralel olarak çalışma süresi azalmış olsa da, Türkiye hâlâ Avrupa'da en fazla çalışan ülke konumunu koruyor.
Kaynak: HaberTürk

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Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri Avrupa Birliği Türkiye çalışma
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