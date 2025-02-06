Türkiye'nin 2024 yılı nüfusu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının nüfusunu açıkladı. Buna göre, Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. 2023 yılında yıllık nüfus artış hızı binde 1,1 olurken; 2024 yılında binde 3,4 oldu. İşte detaylar...

Ayrıntılar geliyor...