FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Ücretli çalışan sayısında artış

Ücretli çalışan sayısında artış

15.08.2024 10:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 8,8, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 artış kaydetti.

Ücretli çalışan sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 601 bin 552 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl haziranda 15 milyon 82 bin 853 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, haziranda ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 8,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK BAZDA YÜZDE 0,4 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Alt detaylarına bakıldığında, haziranda ücretli çalışanlarda aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 azalış görüldü.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tüik
En Çok Okunan Haberler
Kayıp, aranıyor! Fenerbahçe'de kriz... Yıldız isme ulaşılamıyor

Kayıp, aranıyor! Fenerbahçe'de kriz... Yıldız isme ulaşılamıyor

Prim günü fark etmiyor: Yeni emekli olacaklar dikkat!

Prim günü fark etmiyor: Yeni emekli olacaklar dikkat!

'Yalvarmam' demişti! F.Bahçe'den gece yarısı Mourinho açıklaması

'Yalvarmam' demişti! F.Bahçe'den gece yarısı Mourinho açıklaması

Geçen yıl hepsi 1000 liraydı bu yıl sadece 1’i…

Geçen yıl hepsi 1000 liraydı bu yıl sadece 1’i…

Emlakta yeni dönem için Bakanlık yazı gönderdi

Emlakta yeni dönem için Bakanlık yazı gönderdi

'Daha çok etkisi olacak...' Pür dikkat Eylül ayının gelişini takip ediyorlar!

'Daha çok etkisi olacak...' Pür dikkat Eylül ayının gelişini takip ediyorlar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.