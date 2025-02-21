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  4. Vatandaş ona yüklendi! Yüzde 66 arttı, Ocak ayında resmen rekor kırıldı

Vatandaş ona yüklendi! Yüzde 66 arttı, Ocak ayında resmen rekor kırıldı

21.02.2025 14:33
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1,61 trilyon lira oldu.

Vatandaş ona yüklendi! Yüzde 66 arttı, Ocak ayında resmen rekor kırıldı

BKM'nin verilerine göre Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 130,2 milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113,1 milyon oldu. Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9, banka kartı adedinde yüzde 3, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı.

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KART SAYISI YÜZDE 10 ARTTI

Kart sayısı ise 438,9 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1,61 trilyon liraya ulaştı.

NAKİT

KREDİ KARTI İLE HARCAMA YÜZDE 69 BÜYÜDÜ

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 366,5 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 207,8 milyar lirasında banka kartları, 32,4 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 69, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 47 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 78 şeklinde gerçekleşti.

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ÖN ÖDEMELİ KART KULLANIMI YÜZDE 12 OLDU

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,58 milyar oldu.

Kartlı ödemelerin 913,2 milyonu kredi kartları ile yapılırken 538,1 milyonunda banka kartları, 125,9 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

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Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 8 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 18 olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı Bankalararası Kart Merkezi
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