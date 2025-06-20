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Vatandaşın cebi kredi kartı dolu! Alışveriş yapmak isteyen yüklendi, yüzde 57 arttı

Bankalararası Kart Merkezi Mayıs ayı harcamalarına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla mayısta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57 artarak 1 trilyon 993,1 milyar lira oldu. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 134,3 milyon oldu. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 9 oranında arttı.

Vatandaşın cebi kredi kartı dolu! Alışveriş yapmak isteyen yüklendi, yüzde 57 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mayıs ayına ilişkin verileri yayımladı. Yayımlanan verilere göre kredi kartı kullanımı Türkiye'de artıyor. Mayıs itibarıyla kredi kartı sayısı 134,3 milyon, banka kartı sayısı 213,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 102,6 milyon oldu. Veriler geçen yıl ile kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 9, banka kartı sayısı yüzde 11, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 8 arttı.

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TOPLAM KART SAYISI 450 MİLYONU GEÇTİ

Mayısta toplam kart sayısı ise 450,3 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla mayısta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 1 trilyon 993,1 milyar lira oldu.

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ÖDEMELERİN NEREDEYSE TAMAMI KREDİ KARTI İLE YAPILIYOR

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 698 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 275,7 milyar lirası banka kartları, 19,4 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 58, banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 56 olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 17 azaldı.

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KREDİ KARTI KULLANIMI BÜYÜYOR

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla mayısta yapılan toplam ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1,79 milyara yükseldi.

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Ödemelerin 1 milyar 21,8 milyon adedi kredi kartları, 692,5 milyon adedi banka kartları, 77,5 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartlarıyla yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14, banka kartlarıyla yapılan ödeme adetlerinde yüzde 22 olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 34 azaldı.

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YÜZDE 65 ARTTI

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak 617 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 31 oldu. İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 249,1 milyona yükselirken, söz konusu rakam toplam ödemelerin yüzde 14'ünü oluşturdu.

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TEMASSIZ ÖDEME TERCİH EDİLİYOR

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1 milyar 201,3 milyona yükseldi. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 69 artarak 639,5 milyar lira oldu. Mayıs ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı Bankalararası Kart Merkezi alışveriş
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benim kredi kartım yok nasıl olacak.
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