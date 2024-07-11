FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Yabancının tahvil stoku 4 yılın zirvesinde

Yabancının tahvil stoku 4 yılın zirvesinde

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.07.2024 15:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Temmuz haftasında 1 milyar 480,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, DİBS stoku 12 milyar 412,1 milyon dolara çıkarak 6 Mart 2020 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yabancının tahvil stoku 4 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 156,4 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 480,2 milyon dolarlık net DİBS ve 25,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Böylece yurt dışında yerleşikler, yaklaşık son 1,5 ayın en güçlü DİBS alımını gerçekleştirirken, yılbaşından bu yana toplam DİBS alımları 9 milyar 607,3 milyon dolara çıktı.

5 Temmuz haftasında yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 10 milyar 500,3 milyon dolardan 12 milyar 412,1 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin 39 milyar 759,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku da 40 milyar 823,5 milyon dolara ve ÖST stokları 388,9 milyon dolardan 417,9 milyon dolara çıktı.

Express
Dünya bu veriyi bekliyordu: ABD enflasyonu açıklandıDünya bu veriyi bekliyordu: ABD enflasyonu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Tahvil dolar
En Çok Okunan Haberler
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

Kendisi açıkladı! TFF Başkan adaylığından çekildi

Kendisi açıkladı! TFF Başkan adaylığından çekildi

Bakan Şimşek: "En zoru geride kaldı"

Bakan Şimşek: "En zoru geride kaldı"

İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

TOBB Başkanı'ndan TÜİK Başkanı'na sert çıkış!

TOBB Başkanı'ndan TÜİK Başkanı'na sert çıkış!

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor! Taslak ortaya çıktı! O bedeli ödemeyecekler

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor! Taslak ortaya çıktı! O bedeli ödemeyecekler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.