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Yurt dışı ÜFE'de artış yüzde 1'e dayandı

22.07.2024 10:43
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,97, yıllık bazda yüzde 44,51 artış gösterdi.

Yurt dışı ÜFE'de artış yüzde 1'e dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

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Buna göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,97, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,51 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,5 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,03, imalatta yüzde 44,35 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 39,19, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 53,68, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,13, enerjide yüzde 38,35 ve sermaye mallarında yüzde 49,02 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığı ile imalatta yüzde 0,97'şer artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde de ara mallarında yüzde 0,46, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,42, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,32, enerjide yüzde 0,07 ve sermaye mallarında yüzde 1,35 artış kayıtlara geçti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Enflasyon
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