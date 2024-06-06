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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 haftadır azalıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.06.2024 15:04
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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 213,80 milyon dolar düşüş gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 haftadır azalıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 haftadır azalıyor bir önceki hafta 170 milyar 601,80 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 31 Mayıs ile sona eren haftada 167 milyar 388 milyon dolara geldi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 19 Nisan haftasında 181 milyar 782,20 milyon dolardı. O tarihten bu yana mevduat 14 milyar 394,2 milyon dolar azaldı.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 148,30 milyon dolar azalarak 102 milyar 701,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 65,50 milyon dolar düşüşlek 64 milyar 686,30 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 3 milyar 335 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 229 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 106 milyon dolar düşüş gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz mevduat
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