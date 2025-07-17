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1 Eylül'de başlıyor! Rızanız alınmadan kiralanabilir, bedeli mevduata yatırılacak... 2 yıl detayı var

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeye göre, atıl durumda kalmış ve ekilip biçilmeyen araziler hak sahibinden rıza alınmadan kiralanacak. 1 Eylül itibarıyla başlayacak olan düzenlemeye göre detaylar ise merak ediliyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu ile ilgili detayları aktardı.

1 Eylül'de başlıyor! Rızanız alınmadan kiralanabilir, bedeli mevduata yatırılacak... 2 yıl detayı var
Ezgi Sivritepe

2 yıl boyunca üst üste ekilip biçilmeye araziler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tapu sahibinin rızası aranmaksızın üçüncü kişilere kiralanacak. Kiralanan araziden gelen gelirin tamamı hak sahibinin hesabına aktarılacak.

1 Eylül de başlıyor! Rızanız alınmadan kiralanabilir, bedeli mevduata yatırılacak... 2 yıl detayı var 1

1 EYLÜL'DE LİSTE YAYIMLANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada arazi tespitinde, bölgelerin hasat dönemine de bakılarak 1 Eylül'den 31 Ağustos'a kadarlık sürenin dikkate alınacağı belirtilirken, 2025 yılına ilişkin listenin 1 Eylül itibarıyla yayınlanması bekleniyor.

Milliyet'e konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Hakan Özelmacıklı, kiralama önceliğinin tarım arazisine yakın yerleşim yerinde bulunanlara, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına yapılacağını aktardı.

1 Eylül de başlıyor! Rızanız alınmadan kiralanabilir, bedeli mevduata yatırılacak... 2 yıl detayı var 2

KOMİSYON FİYATLARI BELİRLEYECEK

Kira bedelinin komisyon tarafından belirleneceğini kaydeden Özelmacıklı, "Rayiçlerin tespitiyle ilgili Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak. Bu komisyon değerleri belirleyecek. Komisyon içerisinde il müdür yardımcısı, şube müdürü, varsa ilçe müdürü gibi toplam 5 asil, 2 yedek üyeden oluşan bir grup olacak" dedi.

1 Eylül de başlıyor! Rızanız alınmadan kiralanabilir, bedeli mevduata yatırılacak... 2 yıl detayı var 3

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kiralık arazilerin duyurusu ise il müdürlüğü internet sayfasında ve elektronik ortamda 7 gün süre ile ilan edileceğini söyleyen Özelmacıklı, başvurular için şu bilgileri verdi:

"İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler bir talep formu dolduracak ve il müdürlüklerine başvuru yapacaklar. Kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerlendirme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

1 Eylül de başlıyor! Rızanız alınmadan kiralanabilir, bedeli mevduata yatırılacak... 2 yıl detayı var 4

MEVDUAT HESABINA AKTARILACAK

Bir yere birden fazla talep varsa en yüksek teklifi verene, orada ikamet eden ya da sivil toplum, meslek odalarından talep çıkmazsa öncelikli gruplar dışında istekli çıkması halinde onlardan birine de kiralama yapılabilecek"

Tarım arazisi kiralayanlar tarımsal desteklerden de faydalanabilecek. Hak sahibine ulaşılamadığı durumlarda ise kira bedelleri mevduat hesaplarına aktarılacak ve ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı arsa
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