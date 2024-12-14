1 Ocak sabahı ülke genelinde zorunlu olacak! Gayrimenkulde yeni dönem: Tapu ve kadastroda 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli

Gayrimenkul sektöründe 1 Ocak sabahıyla birlikte yeni dönem başlıyor. Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' model hyata geçiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yazılı açıklamasında, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" ile yapıların dijital ortamda daha güvenli, şeffaf şekilde kaydedilip denetlenmesinin sağlanacağını aktardı.

"1 OCAK 2025 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜLKE GENELİNDE ZORUNLU HALE GELECEK"

Hakan Gedikli, "Bu kapsamda kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu işlemlerde, mimari projeyle birlikte 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ülke genelinde zorunlu hale gelecek. Ayrıca, 'Dijital Bina' konseptiyle sürdürülecek çalışmalara yönelik tüm bilgilendirmelere 'dijitalbina.tkgm.gov.tr' kurumsal web sitesinden ulaşılabilecek." dedi.

Türkiye'deki tapu işlemlerinde 2025 itibarıyla 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin kullanılmasının, gayrimenkul sektöründe büyük yenilik olarak kabul edileceğini vurgulayan Gedikli, uygulamanın dijitalleşme hedefine ulaşmaya da önemli katkı sağlayacağına değindi.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRECEK?

Gedikli, "Bu yenilik, doğal afet risklerini azaltma ve afet yönetimini iyileştirme konusunda da önemli katkılar sağlayacak. Geçiş süreciyle birlikte sektördeki tüm paydaşların gerekli hazırlıkları yaparak, belirtilen tarihe kadar sistemin gerekliliklerini yerine getireceklerine inanıyorum" ifadesini kullandı.