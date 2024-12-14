FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 1 Ocak sabahı ülke genelinde zorunlu olacak! Gayrimenkulde yeni dönem: Tapu ve kadastroda 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli

1 Ocak sabahı ülke genelinde zorunlu olacak! Gayrimenkulde yeni dönem: Tapu ve kadastroda 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.12.2024 07:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tapu ve kadastroda işlemlerinde yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli zorunlu olacak. Söz konusu yeni düzenlemeyle gayrimenkul sektöründe dijitalleşmenin hızlanacağını söyleyen Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, detayları paylaştı.

1 Ocak sabahı ülke genelinde zorunlu olacak! Gayrimenkulde yeni dönem: Tapu ve kadastroda 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli

Gayrimenkul sektöründe 1 Ocak sabahıyla birlikte yeni dönem başlıyor. Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' model hyata geçiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yazılı açıklamasında, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" ile yapıların dijital ortamda daha güvenli, şeffaf şekilde kaydedilip denetlenmesinin sağlanacağını aktardı.

"1 OCAK 2025 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜLKE GENELİNDE ZORUNLU HALE GELECEK"

Hakan Gedikli, "Bu kapsamda kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu işlemlerde, mimari projeyle birlikte 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ülke genelinde zorunlu hale gelecek. Ayrıca, 'Dijital Bina' konseptiyle sürdürülecek çalışmalara yönelik tüm bilgilendirmelere 'dijitalbina.tkgm.gov.tr' kurumsal web sitesinden ulaşılabilecek." dedi.

1

Türkiye'deki tapu işlemlerinde 2025 itibarıyla 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin kullanılmasının, gayrimenkul sektöründe büyük yenilik olarak kabul edileceğini vurgulayan Gedikli, uygulamanın dijitalleşme hedefine ulaşmaya da önemli katkı sağlayacağına değindi.

2

YENİ DÜZENLEME NE GETİRECEK?

Gedikli, "Bu yenilik, doğal afet risklerini azaltma ve afet yönetimini iyileştirme konusunda da önemli katkılar sağlayacak. Geçiş süreciyle birlikte sektördeki tüm paydaşların gerekli hazırlıkları yaparak, belirtilen tarihe kadar sistemin gerekliliklerini yerine getireceklerine inanıyorum" ifadesini kullandı.

3

Anahtar Kelimeler:
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gayrimenkul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esad için çılgın plan: Kader ağları Rusya'da örülüyor

Esad için çılgın plan: Kader ağları Rusya'da örülüyor

1 Ocak sabahı ülke genelinde zorunlu olacak! Gayrimenkulde yeni dönem

1 Ocak sabahı ülke genelinde zorunlu olacak! Gayrimenkulde yeni dönem

Seren Serengil gece yarısı peş peşe yayınladı! 'Korumaları beni öldürmeye çalıştı!'

Seren Serengil gece yarısı peş peşe yayınladı! 'Korumaları beni öldürmeye çalıştı!'

Kart komisyonları esnafı yeni arayışlara itti!

Kart komisyonları esnafı yeni arayışlara itti!

Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı...

Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı...

Mevduat faizlerinde güncelleme!

Mevduat faizlerinde güncelleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.