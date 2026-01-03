1 Şubat'ta başlıyor! Bakanlık sistemi devreye aldı: O ilanlar için yeni dönem

Gayrimenkul alım satımında güvenliği artırmak için Ticaret Bakanlığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni hayata geçirdi. Bu sistem ile beraber satılık konut ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu olacak. Düzenleme ile beraber konut ilanları e-Devlet üzerinden doğrulama yapılacak.

Bakanlık, sahte ilanların önüne geçerek vatandaşı korumayı hedefliyor. Özellikle kapora dolandırıcılığını engellemeyi hedefleyen Bakanlık, yayımlanan ilanların doğruluğunu ve taşınmazın mülkiyet bilgilerini e-Devlet verileri üzerinden kontrol edecek.

İLAN YAYINLANAMAYACAK

İlan vermek isteyen mülk sahipleri ile yetkilendirilmiş emlak işletmeleri, sistem üzerinden gerekli doğrulamaları yapmadan ilan yayımlayamayacak. Bu sayede izin alınmadan taşınmazların ilana konulması ve fiyat manipülasyonlarının önlenmesi amaçlanıyor.



EİDS SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, ilan platformları ile tapu kayıtlarını entegre şekilde çalıştıracak. İlana konu olan taşınmazın varlığı ve mülkiyet bilgileri e-Devlet üzerinden teyit edilecek. Taşınmaz sahibi, ilan verilmesi için sisteme giriş yaparak onay verecek. Böylece ilanların gerçekliği sistem tarafından doğrulanmış olacak ve tüketicilerin mağduriyet yaşamasının önüne geçilecek.



1 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR! KURALLAR NELER?

1 Şubat 2026’dan itibaren ilan süreçlerinde yeni kurallar geçerli olacak. Bireysel ilanlarda kişiler yalnızca kendilerine veya birinci derece akrabalarına ait taşınmazlar için ilan verebilecek. Emlak işletmeleri ise ancak mülk sahibiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesinin ardından sistem üzerinden onay alarak ilanı yayına alabilecek.

Düzenleme, gayrimenkul sektöründe şeffaflığın artırılması, kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması ve ilan kirliliğinin önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni sistemle birlikte satılık konut piyasasının daha sağlıklı ve güvenilir bir yapıya kavuşması bekleniyor.