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'100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurularda son gün! Sosyal konut başvuru nasıl yapılır?

EMLAK HABERLERİ  | 15.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek konutlar için başvurular, e-Devlet'in yanı sıra Ziraat ve Halk bankalarının yetkili şubelerinden bugün mesai bitimine kadar yapılabilecek. Projeye bugüne kadar 1 milyon 51 bin 66 kişinin başvurduğu belirtildi.

'100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurularda son gün! Sosyal konut başvuru nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ne başvurular bugün sona eriyor.

TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'dan itibaren devam eden başvuru alımı, bugün mesai bitiminde son bulacak.

Türkiye genelinde inşa edilecek konutlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi Ziraat ve Halk bankalarının yetkili şubeleri aracılığıyla da kabul ediliyor.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara başvuru bedelleri 2+1 daireler için 500 lira, 3+1 daireler için bin lira olarak belirlendi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edilecek.

Projeye bugüne kadar 1 milyon 51 bin 66 kişinin başvurduğu belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

-Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin

-T.C. vatandaşı olması,

-Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

-Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

-Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.

-Başvuruları yapacakların 25 yaşını tamamlamış olmaları

-Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile projenin bulunduğu il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

-Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabiliyor. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA

Sosyal konut hamlesinde en büyük payı alan İstanbul'da 10 bin konut inşa edilecek.

İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balikesir, Denizli, İzmir . ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek.

140 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. Yatay mimaride ve depreme dayanıklı yapılacak konutlar, geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak. Sosyal donatıların da yer alacağı projenin toplam yatırım bedelinin yaklaşık 17,3 milyar lira olduğu bildirildi.

AYLIK GELİRİ 5 BİN 500'ÜN ALTINDA OLACAK

Sosyal konut için başvuracak kişinin aylık hane gelirinin net 5 bin 500 liranın üstünde olmaması şartı aranacak. Diğer başvuru şartları ise "T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il-ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak, TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak, kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak ve başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak" şeklinde sıralandı.

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Anahtar Kelimeler:
100 Bin Sosyal Konut Projesi, başvuru, E-Devlet,

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
başvuru bedeli neden alınıyor acaba bir açıklasalarda bilsek. zaten müracaat eden insanlar fakir insanlar bir de bunları bu şekilde yolmak ayıptır
Diyanet in toki için faiz caizdir manasinda yaptığı açıklamadan sonra vazgeçtim bu kadad
sanki bedava ev dağıtıyorlar olaya bak ya 500.000 tl 1000 tl den bahsediliyor. Acrupa konutlarıda bundan 100.000 tl fazla . bi güzellik yapılacaksa tam yapılmalı bence ver gitsin adama evi üzerine 100.000 tl koyarak reklam bedava zaten her türlü satılır binalarınız
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